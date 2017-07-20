Доходы Новокуйбышевска увеличились на 11,4 млн рублей

В четверг, 20 июля, депутаты Новокуйбышевска утвердили очередные изменения в городском бюджете.
Доходы города возрастают на 11,4 млн рублей. Источниками средств служат поступления НДФЛ, а также трансферты из вышестоящих бюджетов.
Деньги пойдут на решение важных городских задач. Так, 7,5 млн руб. выделяется на поддержку муниципальных театров, 1,2 млн руб. будут направлены на исполнение президентского указа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, еще 1,9 млн руб. пойдут на субсидии двум спортивным учреждениям: детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва и стадиону "Нефтяник".
Также небольшая сумма выделяется на установку светофора на кольце проспекта Победы — здесь будет организован пешеходный переход.
Последние комментарии
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.
Развалил Кашмир и свалил.
Макридин??? Не дай Бог!