Доходы Новокуйбышевска увеличились на 11,4 млн рублей

В четверг, 20 июля, депутаты Новокуйбышевска утвердили очередные изменения в городском бюджете.

Доходы города возрастают на 11,4 млн рублей. Источниками средств служат поступления НДФЛ, а также трансферты из вышестоящих бюджетов.

Деньги пойдут на решение важных городских задач. Так, 7,5 млн руб. выделяется на поддержку муниципальных театров, 1,2 млн руб. будут направлены на исполнение президентского указа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, еще 1,9 млн руб. пойдут на субсидии двум спортивным учреждениям: детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва и стадиону "Нефтяник".

Также небольшая сумма выделяется на установку светофора на кольце проспекта Победы — здесь будет организован пешеходный переход.