16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2017 г. из бюджета Самары на благоустройство дворов выделят 287,5 млн рублей До конца года в Самаре планируется обустроить порядка полутора тысяч дворов В Тольятти благоустраивают знаковые и социально значимые объекты В Советском районе Самары объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Стать членом ОСМ в Тольятти можно до 20 июля

Муниципалитеты Власть и политика

Доходы Новокуйбышевска увеличились на 11,4 млн рублей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 24
Версия для печати

В четверг, 20 июля, депутаты Новокуйбышевска утвердили очередные изменения в городском бюджете.

Доходы города возрастают на 11,4 млн рублей. Источниками средств служат поступления НДФЛ, а также трансферты из вышестоящих бюджетов.

Деньги пойдут на решение важных городских задач. Так, 7,5 млн руб. выделяется на поддержку муниципальных театров, 1,2 млн руб. будут направлены на исполнение президентского указа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, еще 1,9 млн руб. пойдут на субсидии двум спортивным учреждениям: детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва и стадиону "Нефтяник".

Также небольшая сумма выделяется на установку светофора на кольце проспекта Победы — здесь будет организован пешеходный переход.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Юрич 03 июля 2017 14:43 Сызрань возглавил Николай Лядин

Стесняюсь спросить - а до этого кто был?

Анатолий Илларионов 23 июня 2017 08:07 В Самаре планируется построить бульвар, который назовут в честь Штутгарта

Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".

V B 16 июня 2017 07:27 В 2017 году в области капитально отремонтируют 1023 МКД

Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.

Сергей Столяров 11 марта 2017 06:22 На должность начальника отдела транспорта КЖКХ Сызрани назначен Дмитрий Воробьев

Развалил Кашмир и свалил.

Сергей Паналин 14 февраля 2017 15:34 Глава Красноармейского района участвует в конкурсе на пост главы Волжского района

Макридин??? Не дай Бог!

Фото на сайте

Виктор Сазонов встретился с жителями Промышленного и Ленинского районов Самары

Виктор Сазонов встретился с жителями Промышленного и Ленинского районов Самары

Сергей Анташев избран главой Тольятти

Сергей Анташев избран главой Тольятти

Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6