Количество пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе М-5 уменьшилось до трех

Официальное число пострадавших в ДТП с автобусом Volvo и фуры на трассе М5 в Ставропольском районе уменьшилось с 10 до трех, следует из сообщений ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, ДТП произошло рано утром 21 июля.

По предварительным данным полиции, 52-летний водитель автобуса Volvo с татарстанскими номерами, ехавший со стороны Тольятти в направлении Сызрани, между 940 и 941 км трассы М-5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди попутным грузовиком Volvo FH с полуприцепом.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали 10 человек, двое из которых — несовершеннолетние.

По уточненным данным ГУ МВД РФ по Самарской области, в результате ДТП пострадали три пассажира автобуса — жители Башкортостана. Они получили незначительные травмы, с которыми были доставлены в Центральную городскую больницу Сызрани, где им после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.