Количество пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе М-5 уменьшилось до трех

Официальное число пострадавших в ДТП с автобусом Volvo и фуры на трассе М5 в Ставропольском районе уменьшилось с 10 до трех, следует из сообщений ГУ МВД РФ по Самарской области.
Напомним, ДТП произошло рано утром 21 июля.
По предварительным данным полиции, 52-летний водитель автобуса Volvo с татарстанскими номерами, ехавший со стороны Тольятти в направлении Сызрани, между 940 и 941 км трассы М-5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди попутным грузовиком Volvo FH с полуприцепом.
Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали 10 человек, двое из которых — несовершеннолетние.
По уточненным данным ГУ МВД РФ по Самарской области, в результате ДТП пострадали три пассажира автобуса — жители Башкортостана. Они получили незначительные травмы, с которыми были доставлены в Центральную городскую больницу Сызрани, где им после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.