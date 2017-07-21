В Самаре обсудили установку трех скульптурных композиций

В администрации города прошло заседание комиссии по установке на территории Самары мемориальных сооружений и скульптурных композиций, на котором обсудили три проекта.

Первым пунктом обсуждения стала скульптурная композиция "Пограничникам всех поколений". Место под объект было выбрано на четвертой очереди набережной еще в середине 1990-х. Автор трехметровой бронзовой композиции, которая состоит из скульптуры пограничника, собаки и пограничного столба, является Иван Мельников.

У членов комиссии вызвали вопросы как место установки (на четвертой очереди набережной уже есть целая серия скульптур, появившихся в 1980-х, стела "Ладья", скоро будет фонтан), так и решение объекта, в частности, его высота.

Комиссия рекомендовала доработать композицию с учетом высказанных замечаний и подумать об альтернативном месте установки, тем более что ее открытие планируется к 100-летию пограничной службы в мае 2018-го.

Те же вопросы возникли у членов комиссии и в связи с композицией "Волжским казакам". Место установки примерно то же — четвертая очередь набережной между "Ладьей" и храмом, аллеей ниже "Пограничника". Авторы проекта — скульптор Карэн Саркисов и архитектор Алексей Янков.

Композиция представляет собой конную статую казака на высоком постаменте. Высота скульптуры вместе с постаментом — девять метров. Члены комиссии высоко оценили работу скульптора (напомним, Карэн Саркисов — автор памятника Григорию Засекину на второй очереди набережной), но засомневались в уместности такого масштабного объекта на этом участке набережной. У экспертов возникли вопросы и к исторической достоверности образа казака.

"На прошлом заседании были высказаны замечания относительно формы казака, — напомнил историк Глеб Алексушин. — Это форма, которая имеет отношение к казачеству XIX — начала XX веков. Ее ничего не связывает с Самарой, никакого волжского казачества в начале ХХ века не было. Если речь идет о казачестве времен основания крепости, тогда форма должна соответствовать XVI–XVII векам. Юридически тогда волжское казачество не было оформлено, но реально оно уже было. Кроме того, казаки XVI–XVII веков были пешими, коней фактически не имели".

В конечном счете комиссия рекомендовала авторам доработать эскиз, в том числе учесть градостроительную ситуацию и то, как изменится четвертая очередь набережной после реконструкции.

Еще один вопрос, обсуждавшийся на заседании — установка на Аллее трудовой славы (на пересечении улиц Юных Пионеров и Советской) памятного знака в честь строительства в 1942–1943 годах первого в СССР магистрального газопровода Бугуруслан-Куйбышев. Компания "Газпром трансгаз Самара" планирует его установку к 75-летию предприятия в сентябре 2018-го.

На суд комиссии представили два варианта памятного знака. Участники заседания проголосовали за проект архитектора Дмитрия Якурнова.