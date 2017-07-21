В ДТП с участием двух грузовиков и двух легковушек в Сергиевском районе пострадали четыре человека

В четверг, 20 июля, в ДТП с двумя грузовиками и двумя легковушками, произошедшем на 1114 км трассы М-5 в Сергиевском районе, пострадали четыре человека, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В областной полиции уточнили, что участником крупного ДТП стал 47-летний водитель грузовика Man, получивший права 20 лет назад. Примерно в 9:40 он ехал со стороны Самары в направлении Уфы.
По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию до впередиидущих транспортных средств, он столкнулся с остановившимися впереди Skoda Yeti и Peugeot 408. От удара Peugeot 408 проехал вперед и врезался в другую фуру Man.
В результате аварии 33-летняя водитель Skoda, ее 40-летний пассажир, а также 29-летняя автомобилистка, управлявшая Peugeot, и ее 32-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все участники ДТП были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.