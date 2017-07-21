В ДТП с участием двух грузовиков и двух легковушек в Сергиевском районе пострадали четыре человека

В четверг, 20 июля, в ДТП с двумя грузовиками и двумя легковушками, произошедшем на 1114 км трассы М-5 в Сергиевском районе, пострадали четыре человека, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В областной полиции уточнили, что участником крупного ДТП стал 47-летний водитель грузовика Man, получивший права 20 лет назад. Примерно в 9:40 он ехал со стороны Самары в направлении Уфы.

По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию до впередиидущих транспортных средств, он столкнулся с остановившимися впереди Skoda Yeti и Peugeot 408. От удара Peugeot 408 проехал вперед и врезался в другую фуру Man.

В результате аварии 33-летняя водитель Skoda, ее 40-летний пассажир, а также 29-летняя автомобилистка, управлявшая Peugeot, и ее 32-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все участники ДТП были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.