В Самаре заработала выставка, посвященная чемпионату мира по футболу

В пятницу, 21 июля, на второй очереди самарской набережной состоялось открытие выставки "Самара - 2018", посвященной чемпионату мира по футболу и продвижению областной столицы как города-организатора. Выставочный шатер представляет собой сборную конструкцию, которая по форме напоминает стадион "Самара Арена".

Посетители могут ознакомиться с историей Самарского края со дня основания до современности, с основными достопримечательностями и достижениями. На выставке представлена информация о подготовке Самары к чемпионату мира по футболу, а также о наследии, которое останется после этого мероприятия. Как рассказали организаторы, технологические возможности выставки позволяют окунуться в богатую историю нашего города, узнать об интересных фактах из его жизни. При осмотре экспозиции посетителей сопровождают видеоряд, световое и звуковое оформление. В частности, гостям рассказывают, что сегодня Самарская область является одним из ведущих промышленных, научных и образовательных центров России. Не забыты и достижения самарских спортсменов. На ряде стендов представлена информация о футбольной команде "Крылья Советов", которая в этом году отметила 75-летие.

"Это маленькая энциклопедия Самары. Здесь можно узнать обо всех значимых событиях, которые произошли в нашем крае за несколько столетий, и познакомиться с архитектурными шедеврами нашего города. Надеюсь, что гости Самары откроют для себя город в новом свете, а самарцы, внимательно осмотрев, отыщут для себя что-то, им доселе не известное. Детям тоже будет интересно. Им расскажут, например, о старых самарских улицах, памятниках и площадях. А затем они смогут поделиться знаниями со сверстниками, которые приедут к нам летом 2018 года", - отметил краевед Александр Завальный.

Большинство экспонатов изготовлено с помощью 3D-принтера. Они представляют собой уменьшенные копии старого самарского элеватора, купеческих домов, "Ладьи", монумента Славы, стадиона "Металлург" и ракеты-носителя "Союз". "Здесь многое напоминает о космосе. Ведь не случайно главный стадион нашего города предполагалось назвать "Космос Арена". А потолок выставочного шатра вечером похож на звездное небо", - рассказала руководитель департамента по вопросам культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова. Организаторы напомнили, что выставка начала свою работу на молодежном форуме "iВолга - 2017", далее экспозиция была презентована на Всероссийском фестивале авторской песни им. Валерия Грушина.

Заместитель главы города - руководитель департамента управления делами администрации Самары Александр Филатов поздравил самарцев и гостей областной столицы с началом работы выставки. "Осмотрев экспозицию, люди вспомнят славную историю нашего города", - заявил он.

"С того времени, как Самаре доверили проведение игр чемпионата мира, а президент России Владимир Владимирович Путин три года назад дал старт строительству самарского стадиона, мы стали немного по-другому относиться к своему городу и к тем традициям, которые здесь сформировались, - отметила в своем выступлении председатель думы Самары Галина Андриянова. - Мы чаще заглядываем на страницы исторических книг и делаем для себя новые открытия. Эта выставка будет стимулировать наших горожан, чтобы сделать как можно больше для того, чтобы лучше встретить гостей, которые приедут в Самару".

Затем выступили представители футбольного клуба "Крылья Советов" Антон Бобер и Валерьян Панфилов. Они пригласили самарцев посетить выставку и отметили важность наследия, которое останется в городе после окончания крупнейшего футбольного турнира. "В нашем городе появится современная арена, на которой будут играть "Крылья Советов", а также базы для тренировок молодых спортсменов", - отметил Панфилов. Он подарил организаторам книгу о самарском футболе и выразил надежду, что ветераны "Крыльев" проведут на новом стадионе товарищеский матч.

Вход на выставку свободный. Экспозиция открыта для посетителей ежедневно с 12:30 до 20:30.