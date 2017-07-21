Избран новый председатель самарского отделения ДОСААФ

В пятницу, 21 июля, состоялась V внеочередная конференция регионального отделения ДОСААФ России Самарской области. Основной вопрос повестки дня - избрание председателя регионального отделения.

Сегодня областное ДОСААФ — это 17 местных и 151 первичное отделение, объединяющее более трех тысяч членов и пять организаций. Под эгидой общества в регионе работают девять образовательных учреждений, 11 спортивно-технических клубов, три детско-юношеских клуба, аэроклуб и Самарский спортивно-технический учебный центр.

Место председателя оставалось вакантным с июля прошлого года. Кандидатуру Сергея Ермохина представил начальник отдела организационно-уставной работы аппарата ЦС ДОСААФ России Дмитрий Капустин.

Для доведения до делегатов обращения губернатора Самарской области Николая Меркушкина слово предоставили руководителю департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрию Холину.

"Символично, что конференция проходит в год 90-летия образования ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ Самарской области. Все это время организация является верным помощником государства и ее Вооруженных Сил в деле укрепления обороноспособности страны. На протяжении вот уже девяти десятилетий самарское отделение ДОСААФ вносит свой весомый вклад в решение задач патриотического воспитания граждан, подготовки молодежи к службе в армейских рядах, приобщении ее к спорту и здоровому образу жизни", — говорится в обращении.

В обращении также подчеркивалось, что у правительства Самарской области сложились конструктивные отношения с региональной организацией ДОСААФ, а также выражалась уверенность в ее активной интеграции в общую систему патриотического воспитания молодежи губернии.

Также Дмитрий Холин сообщил делегатам, что, в соответствии с уставом ДОСААФ, кандидатура председателя согласована с высшим должностным лицом региона.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан подчеркнул важное значение внеочередной конференции и отметил, что роль ДОСААФ с каждым годом растет. Те задачи, которые всегда выполняла организация, становятся с годами все более значимыми. Он также рассказал, что полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич держал вопрос избрания председателя самарской ДОСААФ на особом контроле и считал одним из приоритетных для округа.

"Для меня лично очень важно, чтобы на эту должность был избран человек, который знает, что такое армия. У претендента есть все, чтобы организация в Самарской области развивалась и выполняла те задачи, которые возлагаются президентом и министром обороны страны. За плечами у кандидата — более 30 лет службы в Вооруженных Силах. Я уверен что полковник Ермохин справится с этой задачей", — заявил Сергей Чабан.

В результате голосования Сергей Ермохин был избран единогласно. В ответном слове новый председатель особо поблагодарил за поддержку губернатора Николая Меркушкина, главного федерального инспектора по Самарской области Сергея Чабана, Союз генералов России в лице председателя самарской организации Александра Баранова, а также делегатов конференции.

Он пообещал приложить все усилия для развития региональной организации ДОСААФ и решения тех задач, которые на нее возложены.

Поздравляя вновь избранного руководителя, Герой Российской Федерации, председатель Самарской областной общественной организации "Союз генералов России", генерал армии Александр Баранов отметил, что "на этом кандидате сошлись и Центральный совет ДОСААФ, и губернатор Самарской области, и департамент по вопросам общественной безопасности правительства региона, а также представители армии и общественные организации".

Такая поддержка, по мнению генерала, поможет вывести ДОСААФ в регионе на новый уровень развития.