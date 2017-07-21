На дороге Самара - Бугуруслан один человек погиб и четверо пострадали при столкновении Ford и КамАЗа

В четверг, 20 июля, в 3:30 на 100 км дороги Самара - Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе 20-летний водитель Ford Focus не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди КамАЗом под управлением 36-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии погиб молодой пассажир иномарки. Еще четыре человека пострадали: водитель легковушки, две его 18-летние пассажирки и 19-летний пассажир.