На дороге Самара - Бугуруслан один человек погиб и четверо пострадали при столкновении Ford и КамАЗа

В четверг, 20 июля, в 3:30 на 100 км дороги Самара - Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе 20-летний водитель Ford Focus не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди КамАЗом под управлением 36-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии погиб молодой пассажир иномарки. Еще четыре человека пострадали: водитель легковушки, две его 18-летние пассажирки и 19-летний пассажир.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.