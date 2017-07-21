Самарский адвокат получил условный срок за мошенничество

В Самаре члена Палаты адвокатов Самарской области признали виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как установил суд, адвокат обманул потерпевшую, сказав ей, что за 2 млн руб. ее сыну изменят меру пресечения с заключения под стражу на залог. Получив часть денег — 500 тыс. руб., защитник взял их себе.

Подсудимый вину полностью признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

В итоге суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор в законную силу не вступил.