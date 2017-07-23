"Крылья Советов" обыграли курский "Авангард" со счетом 1:0

В субботу, 22 июля, в матче третьего тура Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" на самарском стадионе "Металлурге" обыграли курский "Авангард" со счетом 1:0.
Единственный гол самарцы забили на 14-й минуте. Мяч в ворота соперников отправил Сергей Самодин.
Матч собрал 6048 зрителей.
Последние комментарии
зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.