"Крылья Советов" обыграли курский "Авангард" со счетом 1:0

В субботу, 22 июля, в матче третьего тура Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" на самарском стадионе "Металлурге" обыграли курский "Авангард" со счетом 1:0.

Единственный гол самарцы забили на 14-й минуте. Мяч в ворота соперников отправил Сергей Самодин. Матч собрал 6048 зрителей.