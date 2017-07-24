Нефтехимики очистили берег озера Сакулино

20 июля на озере Сакулино завершилась экологическая акция по уборке береговой линии. Сотрудники "Новокуйбышевской нефтехимической компании", дочернего предприятия ПАО "НК "Роснефть", очистили берег популярного у горожан места отдыха от бытового мусора и зарослей камыша.
"Финальному аккорду" предшествовал целый комплекс работ по благоустройству берега озера, который проходил в течение месяца. Ил и камыш вместе с корневой системой были извлечены из воды, и, после предварительной просушки, вывезены с прибрежной территории. После очистки береговая линия была отсыпана специально завезенным черноземом. Была скошена трава и обрезаны триммером зеленые насаждения.
К работам привлекались сотрудники предприятия, а также специализированная техника — экскаватор и КАМАЗы. Было вывезено 3 450 кубометров ила и завезено 800 тонн чернозема. В течение последней недели на уборку мусора, покос травы, погрузку ила выходило более 60 работников ННК.
Уборка Сакулино стала частью общероссийской акции по очистке водных объектов, которую проводит компания "Роснефть" в регионах своего присутствия.
Экологическая акция предусмотрена планом совместных мероприятий, который был подписан 17 мая между АО "ННК" и администрацией г. о. Новокуйбышевск. Документ включает в себя мероприятия, приуроченные к Году экологии в России, в том числе, по уборке и озеленению не только городских улиц, скверов, мест отдыха, но и самого предприятия.
Последние комментарии
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !