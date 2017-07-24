Нефтехимики очистили берег озера Сакулино

20 июля на озере Сакулино завершилась экологическая акция по уборке береговой линии. Сотрудники "Новокуйбышевской нефтехимической компании", дочернего предприятия ПАО "НК "Роснефть", очистили берег популярного у горожан места отдыха от бытового мусора и зарослей камыша.

"Финальному аккорду" предшествовал целый комплекс работ по благоустройству берега озера, который проходил в течение месяца. Ил и камыш вместе с корневой системой были извлечены из воды, и, после предварительной просушки, вывезены с прибрежной территории. После очистки береговая линия была отсыпана специально завезенным черноземом. Была скошена трава и обрезаны триммером зеленые насаждения.

К работам привлекались сотрудники предприятия, а также специализированная техника — экскаватор и КАМАЗы. Было вывезено 3 450 кубометров ила и завезено 800 тонн чернозема. В течение последней недели на уборку мусора, покос травы, погрузку ила выходило более 60 работников ННК.

Уборка Сакулино стала частью общероссийской акции по очистке водных объектов, которую проводит компания "Роснефть" в регионах своего присутствия.

Экологическая акция предусмотрена планом совместных мероприятий, который был подписан 17 мая между АО "ННК" и администрацией г. о. Новокуйбышевск. Документ включает в себя мероприятия, приуроченные к Году экологии в России, в том числе, по уборке и озеленению не только городских улиц, скверов, мест отдыха, но и самого предприятия.