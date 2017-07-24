Арестован второй исполнитель заказного убийства бизнесмена Вадима Винокурова

Правоохранители задержали второго участника убийства самарского бизнесмена Вадима Винокурова — близкого так называемой "законовской" ОПГ Радика Хайретдинова, пишет "Самарское обозрение".

Предполагается, что Хайретдинов управлял гидроциклом, с которого киллер Денис Ковегин расстрелял яхту Винокурова из автомата. Задержанный уже дал признательные показания по своему участию в этом преступлении.

Напомним, 42-летний Вадим Винокуров был убит в ночь с 28 на 29 мая 2014 г. на реке Татьянке в катере, пришвартованном у причала яхт-клуба "Акватория" на ул. Обувной в Куйбышевском районе Самары.

Двое преступников подъехали к судну на гидроцикле, и один из них открыл по нему огонь из автоматического оружия. На теле Винокурова позднее насчитали не менее 22 ранений. Орудие преступления не нашли.

Как пишет "Самарское обозрение", достаточно долго дело оставалось "глухарем", но в июне 2017 г. показания по нему дал некий засекреченный свидетель, фигурирующий в материалах дела как Нецке. На основании его показаний задержали 36-летнего самарца Александра Попова, рассказавшего о том, что он забирал на катере недалеко от места убийства Винокурова двух своих знакомых, среди которых был Денис Ковегин, недавно отбывший срок в колонии за покушение на жизнь криминального авторитета Хамзи Шарипова.

Ковегин был задержан, также силовики отправили в ИВС и спортсмена Сергея Псарева. Всех фигурантов объединяла близость к одной из крупнейших в Самаре ОПГ Александра Законова, которая с недавних пор именуется ОПФ "Барыги". По данным издания, экономический базис группировки — рынки, мини-рынки, сети павильонов, автомобильные и лодочные стоянки, а также заметная доля в пассажирских автоперевозках в Самаре.

Лидер группировки Александр Законов в 2005 г. был застрелен, его место занял его бывший телохранитель Алексей Рыжов. Начиная с 2000-х кураторство над "законовскими" осуществляют представители московской "солнцевской" ОПГ. Летом 2016 г. Алексей Рыжов умер после тяжелой болезни, его место сейчас занял Сергей Гафуров, известный как Гафур, пишет "СО".

Причиной гибели Винокурова, в версии "Нецке", будто бы стало его неуважительное высказывание об Алексее Рыжове. Винокуров в личной беседе якобы критиковал Рыжова, называл его "выскочкой", говорил, что "Рыжов был простым водителем, а возглавил крупнейшую криминальную империю". Это будто бы и стало причиной его убийства.

После задержания Ковегина, Попова и Псарева СК вышел в суд Самарского района с ходатайствами о заключении их под стражу. В итоге суд удовлетворил лишь ходатайство в отношении Ковегина, остальных вскоре выпустили на свободу. Во время заседания прозвучало имя подельника Ковегина — некоего Хайретдинова Р.Р., который управлял гидроциклом и был объявлен в розыск.

В конце июня 2017 г. Денису Ковегину официально предъявили обвинение в убийстве Вадима Винокурова. Ему угрожает лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное.

"На прошлой неделе был арестован второй участник этого преступления, оба дали признательные показания, — сообщил руководитель СУ СК РФ по Самарской области Валерий Самодайкин. — Сейчас наши следователи работают над закреплением доказательной базы, в частности, в ближайшее время приедут сотрудники лаборатории СК РФ из Нижнего Новгорода, которые будут оказывать нам практическую помощь в поиске орудия преступления — автомата, который фигуранты утопили в реке".

По информации "СО", речь идет о жителе Самары Радике Хайретдинове.

По словам адвокат Сергея Дуденкова, представляющего интересы Сергея Псарева, Хайретдинов якобы не знал, что они с Ковегиным едут убивать Винокурова, и не видел, как его пассажир открыл огонь по судну. По словам Дуденкова, обвинения в участии в убийстве Винокурова его клиенту Псареву и задерживавшемуся ранее Александру Попову так и не предъявлены.