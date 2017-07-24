В Чапаевске около моста утонул 53-летний мужчина

В воскресенье, 23 июля, в Чапаевске спасатели вытащили из реки утонувшего мужчину, сообщает ПСС Самарской области.

В районе моста на реке Чапаевка по заявлению полиции отряд специального назначения проводил водолазные поиски утонувшего 53-летнего мужчины. По словам очевидцев, переплывая реку, он утонул.

Дно в этом месте имеет форму котлована, поэтому около берега есть резкий перепад глубины. Илистый грунт и стволы деревьев затрудняли передвижение водолаза, а мутная вода не позволяла использовать подводное освещение.

В 13:20 пострадавшего подняли с глубины 7 м на расстоянии 25 метров от берега.