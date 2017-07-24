В Самаре сотрудников департамента образования уличили в новых поборах

В деле о коррупции в департаменте образования Самары появились новые эпизоды.

Напомним, в апреле 2017 г. региональный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении двух консультантов отдела дошкольного образования департамента образования Самары. Их заподозрили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

На тот момент известно было, что в декабре 2015 г. и январе 2016 г. подозреваемые получили на свои банковские карточки по 10 тыс. руб. от заведующей одного из городских детских садов "за общее попустительство по службе". То есть при выявлении каких-либо нарушений они готовы были закрыть на это глаза.

24 июля стало известно о новых эпизодах: с мая 2015 г. по март 2016 г. те же подозреваемые получали деньги от заведующей детсадом №275. В общей сложности, по версии следствия, женщина передала им 84 тыс. рублей.

21 июля в СУ СК РФ по Самарской области возбудили дело по новому эпизоду, но по той же ч. 5 ст. 290 УК РФ.