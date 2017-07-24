В Самаре сотрудников департамента образования уличили в новых поборах

В деле о коррупции в департаменте образования Самары появились новые эпизоды.
Напомним, в апреле 2017 г. региональный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении двух консультантов отдела дошкольного образования департамента образования Самары. Их заподозрили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ.
На тот момент известно было, что в декабре 2015 г. и январе 2016 г. подозреваемые получили на свои банковские карточки по 10 тыс. руб. от заведующей одного из городских детских садов "за общее попустительство по службе". То есть при выявлении каких-либо нарушений они готовы были закрыть на это глаза.
24 июля стало известно о новых эпизодах: с мая 2015 г. по март 2016 г. те же подозреваемые получали деньги от заведующей детсадом №275. В общей сложности, по версии следствия, женщина передала им 84 тыс. рублей.
21 июля в СУ СК РФ по Самарской области возбудили дело по новому эпизоду, но по той же ч. 5 ст. 290 УК РФ.
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?