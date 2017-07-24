В большинстве лесов Самарской области установился высокий класс пожарной опасности

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области сообщает, что на территории региона установился 3 и 4 класс пожарной опасности в лесах, и призывает к бдительности и соблюдению правил поведения в лесу.
В ближайшие дни четвертый класс пожарной опасности ожидается в лесах Алексеевского, Богатовского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Борского, Волжского, Нефтегорского и Пестравского районов. В остальных лесах действует третий класс пожарной опасности.
В министерстве напоминают, что в этот период нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки, материалы, пропитанные горючими веществами, не оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы, при посещении леса следует отказаться от курения. Кроме того, при наступлении пожароопасного периода в лесу строго запрещено разводить костры.
В случае возникновения угрозы пожара нужно незамедлительно позвонить по номеру телефона лесной охраны: 8 (846) 231-00-63 (круглосуточно).
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей, а уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.
Особый противопожарный режим в Самарской области продлится до 30 сентября.
Последние комментарии
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !