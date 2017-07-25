16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бенефициар "У Палыча" инициировал уголовное преследование владельца "Агропроммонтажа" В Ленинском райсуде возобновили судебное следствие по делу экс-вице-президента банка ВКБ Суд ликвидировал благотворительный фонд "Спасение", на который жаловались родители больных детей В Самаре ТСЖ смог взыскать коммунальные платежи с покойницы Екатерина Пузикова 21 июля скажет суду последнее слово

Суды Происшествия

Троих экс-сотрудников детского приюта судят за хищение почти миллиона рублей из бюджета

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати

В понедельник, 24 июля, в Самаре началось рассмотрение уголовного дела о хищении почти миллиона рублей бюджетных средств. Об этом Волга Ньюс сообщил прокурор Куйбышевского района города Сергей Попов.

По версии следствия, деньги похищали с 2014 по 2016 год трое сотрудников социального приюта для детей и подростков "Радуга", который 5 июля 2016 г. был реорганизован (присоединен к комплексному центру соцобслуживания населения "Ровесник").

Перед судом предстали бывшая директор "Радуги" Любовь Игумнова и двое других экс-сотрудников этого учреждения: главбух Татьяна Ломова и специалист по кадрам Ирина Гнатенко.

Предположительно, трое женщин сговорились и "по бумагам" приняли в "Радугу" на работу медсестру. На самом деле медсестра эта в учреждении не работала. Зарплату за нее получали Игумнова, Ломова и Гнатенко. Главбух начисляла фиктивному сотруднику деньги, а затем троица снимала их со счета и делила.

Всей троице вменяют два эпизода мошенничества — на суммы более 184 тыс. и 732 тыс. рублей. Кроме того, в обвинении главбуха есть еще два эпизода — на суммы около 10 тыс. и 65 тыс. рублей. Всего, согласно материалам уголовного дела, региональному бюджету был нанесен ущерб более 995 тыс. рублей.

Мошенничество вскрылось во время прокурорской проверки, проводившейся в порядке осуществления надзора за исполнением федерального законодательства. Вину женщины частично признавали.

Как отметил прокурор Сергей Попов, обвиняемым грозит до шести лет реального лишения свободы.

Следующее заседание по делу назначено в суде Куйбышевского района на 4 сентября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Volonter RF 16 июля 2017 19:15 Расследование по фактам махинаций с земельным участком под автосалонами "Полада" перевели в Тольятти

Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности

Чук Геков 14 июня 2017 17:12 Александру Реймеру дали восемь лет колонии за хищение бюджетных средств и лишили воинского звания

Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?

Станислав Сухолёт 08 июня 2017 14:03 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!

Alexey Kalyagin 08 июня 2017 07:45 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.

Серега Шаров 07 июня 2017 17:55 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6