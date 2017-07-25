Троих экс-сотрудников детского приюта судят за хищение почти миллиона рублей из бюджета

В понедельник, 24 июля, в Самаре началось рассмотрение уголовного дела о хищении почти миллиона рублей бюджетных средств. Об этом Волга Ньюс сообщил прокурор Куйбышевского района города Сергей Попов.

По версии следствия, деньги похищали с 2014 по 2016 год трое сотрудников социального приюта для детей и подростков "Радуга", который 5 июля 2016 г. был реорганизован (присоединен к комплексному центру соцобслуживания населения "Ровесник").

Перед судом предстали бывшая директор "Радуги" Любовь Игумнова и двое других экс-сотрудников этого учреждения: главбух Татьяна Ломова и специалист по кадрам Ирина Гнатенко.

Предположительно, трое женщин сговорились и "по бумагам" приняли в "Радугу" на работу медсестру. На самом деле медсестра эта в учреждении не работала. Зарплату за нее получали Игумнова, Ломова и Гнатенко. Главбух начисляла фиктивному сотруднику деньги, а затем троица снимала их со счета и делила.

Всей троице вменяют два эпизода мошенничества — на суммы более 184 тыс. и 732 тыс. рублей. Кроме того, в обвинении главбуха есть еще два эпизода — на суммы около 10 тыс. и 65 тыс. рублей. Всего, согласно материалам уголовного дела, региональному бюджету был нанесен ущерб более 995 тыс. рублей.

Мошенничество вскрылось во время прокурорской проверки, проводившейся в порядке осуществления надзора за исполнением федерального законодательства. Вину женщины частично признавали.

Как отметил прокурор Сергей Попов, обвиняемым грозит до шести лет реального лишения свободы.

Следующее заседание по делу назначено в суде Куйбышевского района на 4 сентября.