В Отрадном 28-летнего местного жителя подозревают в нанесении тяжких травм ребенку, от которых тот скончался

В понедельник, 24 июля, в Отрадном было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью трехлетнего мальчика.

Вечером 19 июля его доставили в районную больницу с черепно-мозговой травмой. Не выходя из комы, малыш скончался. Причина смерти - перелом черепа с последующим кровоизлиянием в мозг.

Как установили полицейские, смертельную травму он получил при падении с лестницы. В совершении преступления подозревают безработного приятеля матери погибшего, с которым та проживала в квартире на ул. Нефтяников.