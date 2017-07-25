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Олимпийские Спорт

Самарские спортсмены завоевали третье "золото" летних Сурдлимпийских игр

САМСУН. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самсуне (Турция) завершился очередной соревновательный день летних Сурдлимпийских игр (спорт глухих). По его итогам спортсмены Самарской области стали обладателями двух наград.

Ксения Калибина (тренер — И. Ф. Пестов, ШВСМ 2) завоевала золотую медаль в велоспорте — маунтинбайке в дисциплине кросс-кантри. В борьбе за первое место она одолела соотечественницу Марину Исламову и велосипедистку из Японии.

Илья Кудрин (тренер — И. Ф. Пестов, ШВСМ 2) в том же виде программы финишировал третьим, отстав от победителя на 2 минуты 46 секунд, а от серебряного призера всего на 1 секунду.

На данный момент в активе спортсменов Самарской области 7 медалей Сурдлимпийских игр: 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых, сообщает министерство спорта Самарской области.

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