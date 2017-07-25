Самарские спортсмены завоевали третье "золото" летних Сурдлимпийских игр

В Самсуне (Турция) завершился очередной соревновательный день летних Сурдлимпийских игр (спорт глухих). По его итогам спортсмены Самарской области стали обладателями двух наград.
Ксения Калибина (тренер — И. Ф. Пестов, ШВСМ 2) завоевала золотую медаль в велоспорте — маунтинбайке в дисциплине кросс-кантри. В борьбе за первое место она одолела соотечественницу Марину Исламову и велосипедистку из Японии.
Илья Кудрин (тренер — И. Ф. Пестов, ШВСМ 2) в том же виде программы финишировал третьим, отстав от победителя на 2 минуты 46 секунд, а от серебряного призера всего на 1 секунду.
На данный момент в активе спортсменов Самарской области 7 медалей Сурдлимпийских игр: 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!