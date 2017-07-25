В галерее "Новое пространство" проходит выставка авторского комикса

В галерее "Новое пространство" Самарской областной библиотеки проходит выставка авторского комикса "ВАК-2017". 50 художников сделали попытку отразить в своем творчестве русские национальные черты комикса.

Организатор выставки Наталья Мерзлякова в день открытия выбрала для себя образ Рэйвен из вселенной DC. Эта компания подарила массовой культуре таких персонажей, как Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина. Их коллеги из Marvel дали миру Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Железного человека и Дэдпула. Из комиксов персонажи шагнули на большой экран и приобрели армию поклонников по всему миру. Эти две компании составляют основной авангард массовой культуры для подростков.

Другая армия поклонников комикса возносит в культ азиатские жанры — японскую манга, китайскую маньхуа и корейскую манхва. Стать популярным азиатскому стилю тоже помогла киноиндустрия — манга превратилась в аниме. Уже поколение 90-х в России влюблялось в Покемона и Сейлор Мун. Став старше, переключившись на "Тетрадь смерти", поклонники аниме представляли в Самаре отдельную субкультуру, устраивавшую свои "сходки" и имевшую своих лидеров. Сегодня об этом сообществе ничего не слышно. А вот, спрятавшиеся под крыло Областной юношеской библиотеки поклонники комиксов усердно развивают свое движение, объединившись с косплеерами.

Выставка авторского комикса или, как ее иногда называют, ВАК проходит уже в четвертый раз и собирает постоянную публику. В течение девяти дней с 20 по 29 июля в "Новом пространстве" представлена экспозиция работ молодых художников — фронтиспис их авторских комиксов. В этом году ВАК решили провести под лозунгом "Наше" и призвали художников со всей страны поискать и усилить в своем творчестве русские черты рисунка. Как итог для экспозиции организаторы отобрали 50 работ совершенно различных по сюжетам, по настроению и по стилю.

Поклонники комиксов собираются на ВАК не только посмотреть чужие работы, но и улучшить свои навыки рисунка. А иногда просто подискутировать в рамках своих увлечений. Для практиков организаторы пригласили мастеров своего дела и попросили их рассказать о своих секретах работы. Так, прозвучали лекции Александра Хлопова "Как издать больше одного своего комикса и не сойти с ума", Светланы Тихомировой "Манга и ее анатомия" и Феликса Зилича "Перезапуски во вселенных большой двойки". Желающие могли улучшить свои навыки на мастер-классах именитого Константина Дубкова, Екатерины KoDa Безруковой, Светланы Исхановой. Кто любит "просто смотреть", скупали редкий самиздат и оригинальные серии на специальной ярмарке.

Но главным событием был конкурс, где выбирали "лучший персонаж", "лучший сюжет" и "лучшую графику". Жюри из основателей фестиваля и художников, снискавших славу на поприще комиксов, выбрало победителей. В двух номинациях авторов из Самары — А. Вейс и EllirhShaan, порадовавших зрителей ярким персонажем и графикой. А приз за лучший сюжет уедет в город Новокузнецк к Джо Дункан.

"Сообщество поклонников комиксов в Самаре сформировано, но оно такое же небольшое, как и наш город, — рассказывает Наталья Мерзлякова. — У нас есть "Самарский комикс", что работает на базе Юношеской библиотеки, есть сообщество художников, которые посещают эту выставку, ну и просто поклонники и читатели".

Все желающие увидеть, как юные российские художники пытаются вписать свое имя в историю комикса, могут посетить выставку ВАК до 29 июля.