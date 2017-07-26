Ребенок утонул в озере на дачах под Тольятти

Во вторник, 26 июля, около четырех часов дня, по предварительным данным, в районе дачного массива "Сборщик" за ПТО под Тольятти утонул мальчик в возрасте около 12 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Очевидцы достали ребенка из воды и вызвали "скорую", но он скончался до прибытия медиков.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.