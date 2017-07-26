Ребенок утонул в озере на дачах под Тольятти

Во вторник, 26 июля, около четырех часов дня, по предварительным данным, в районе дачного массива "Сборщик" за ПТО под Тольятти утонул мальчик в возрасте около 12 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Очевидцы достали ребенка из воды и вызвали "скорую", но он скончался до прибытия медиков.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно если водителя пиканто и тех людей которые на видео отправить на полиграф какой результат будет . Насколько известно эти водители работали в такси и были уволены за злоупотребление и хамское поведение . И таких видео полно в интернете они размещают .
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше