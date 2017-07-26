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Музеи и выставки Культура

Тольяттинский краеведческий музей выиграл грант фонда Потанина

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект "Музей в городе" Тольяттинского краеведческого музея стал победителем грантового конкурса "Музейный десант" Благотворительного фонда Владимира Потанина.

В конкурсе участвовали проекты, предусматривающие приглашение квалифицированных музейных команд и независимых консультантов для проведения консультаций и предпроектных работ по модернизации музея-участника конкурса.

Результатом проекта "Музей в городе" станет концепция формирования внешнего облика музея и прилегающей территории, известной в Тольятти как будущий Музейный квартал (МКТ). Взаимодействие культурных институций в качестве локальных резидентов (Краеведческий и Художественный музеи, Волжская картинная галерея, библиотека, ДК "Тольятти" и др.) позволит объединить усилия, направленные на развитие городского центра, его исторического и социокультурного потенциала.

В данном случае именно Краеведческий музей становится инициатором этих важных качественных изменений культурной политики в развитии городской среды.

Приглашенной командой для работы над проектом стали: один из инициаторов проектного партнерства "Музейный квартал Тольятти", дизайнер Елена Шлиенкова, архитектор Елена Сперк, независимый консультант в области наружной рекламы Вячеслав Обухов. Это специалисты, которые живут в Тольятти и имеют опыт реализации совместных музейных проектов.

Тольяттинскому краеведческому музею не впервые работать с городским пространством и его историческим контекстом. В конце 1990-х был дан старт социокультурной акции "Музейный пикник" на территории будущего МКТ; в 2014-м в стенах музея открылась знаковая для города интерактивная экспозиция "20 век: Ставрополь-Тольятти" и т. д. Очередной этап позволит музею выйти на новый масштаб коммуникации с горожанами и гостями города.

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