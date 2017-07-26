В кинотеатре "Художественный" открылась выставка Ольги Тюриной и Александры Пьянзиной

В арт-фойе центра российской кинематографии "Художественный" открылась персональная выставка Ольги Тюриной и Александры Пьянзиной "Вдохновение".

Выставочный проект представляет творчество двух самарских художниц, преподавателей Поволжского государственного колледжа. Ольга Тюрина работает в технике художественной росписи по дереву. Ее работы посвящены Старой Самаре, в них отражены узнаваемые места города — кусочки жизни прошлой эпохи.

Старая Самара для художницы — это душа города, источник вдохновения, целостный мир, который дает ощущение прошлого и не позволяет забыть о своих корнях.

Александра Пьянзина в своем творчестве совмещает две различные техники — резьба по дереву и батик. Ее работы демонстрируют красоту цветочного орнамента. Произведения художниц различны и по технике, и по предмету изображения, но схожи в одном — свои ощущения, эмоции и внутреннее состояние они раскрывают через любовь к Самаре и ее природе.

Выставка продлится до 22 августа, арт-фойе можно посетить ежедневно с 10:00 до 20:00 по пригласительным, которые выдаются в кассе кинотеатра "Художественный".