Из реки Самара в Кинельском районе извлечено тело мужчины

Во вторник, 25 июля, в 19:50, из реки Самара в с. Спиридоновка Кинельского района извлекли тело 39-летнего мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Причины гибели мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области призывают жителей губернии быть более внимательными и осторожными во время отдыха у воды и соблюдать правила нахождения на водоемах.