Екатерине Пузиковой вынесли приговор и увеличили срок наказания

В среду, 26 июля, в Красноярском райсуде федеральный судья Наталья Тремасова зачитала обвинительный приговор, которым Екатерина Пузикова наказана девятью годами лишения свободы за якобы отравление своего мужа-банкира.

Напомним, 7 марта 2012 г. на вечеринке в загородном доме Пузиковых в пос. Кондурчинский в еду была подсыпана неустановленная соль таллия. Тяжелое отравление получили трое, и только хозяин не выжил.

Следственные органы обвинили в убийстве вдову, которая на момент совершения преступления имела на руках больного младенца. По версии обвинения, она покусилась на мужа из ревности.

Первое судебное рассмотрение дела закончилось семью годами лишения свободы. После отмены приговора в апелляционной инстанции около года проводилось дополнительное расследование. Но по его окончании СМИ и широкой общественности следователи так и не сообщили никаких новых выявленных фактов.

Узнать их не удалось и во время суда, так как судья Наталья Тремасова, закрыла процесс под предлогом сохранения банковской тайны, которой однако не было при первом рассмотрении дела. Также напомним, что процесс Пузиковой был первым уголовным делом для Тремасовой в Красноярском райсуде, где она работает с 2015 г., а до этого она была мировым судьей.

По мнению защиты, обвинение основано на предположениях и ложных показаниях заинтересованных свидетелей. Следствие не смогло даже установить, где и как 23-летняя кормящая мать могла добыть такой редкий яд как таллий.

"Мы не питали иллюзий насчет справедливого решения суда и к апелляции готовы, — рассказал адвокат Висилий Гурко. — Наша подзащитная, конечно, душевно вымотана пятилетним уголовным преследованием, но если она выдержит, мы пойдем до последней инстанции".