ХК ЦСК ВВС выступят на турнире в Рязани вместо "Химика"

В составе участников традиционного предсезонного турнира на Кубок Федерации хоккея Рязанской области, который пройдет в Рязани с 8 по 10 августа, произошли изменения.
По техническим причинам на турнире в Рязани не сыграет воскресенский "Химик". Впервые в турнире на Кубок Федерации хоккея Рязанской области примет участие ЦСК ВВС из Самары.
Также обнародован календарь предстоящих соревнований. Напомним, в них помимо хозяев и ЦСК ВВС примут участие ХК "Саров" и воронежский "Буран", сообщает официальный сайт ВХЛ.
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