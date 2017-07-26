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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС выступят на турнире в Рязани вместо "Химика"

РЯЗАНЬ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В составе участников традиционного предсезонного турнира на Кубок Федерации хоккея Рязанской области, который пройдет в Рязани с 8 по 10 августа, произошли изменения.

По техническим причинам на турнире в Рязани не сыграет воскресенский "Химик". Впервые в турнире на Кубок Федерации хоккея Рязанской области примет участие ЦСК ВВС из Самары.

Также обнародован календарь предстоящих соревнований. Напомним, в них помимо хозяев и ЦСК ВВС примут участие ХК "Саров" и воронежский "Буран", сообщает официальный сайт ВХЛ.

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