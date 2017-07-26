У самарского трамвая на ходу сломался пантограф

В среду, 26 июля, в 13:36, в районе пересечения улиц Ставропольской и Советской в Самаре у трамвая, следовавшего по маршруту № 21 в направлении ул. Кабельной, произошел излом пантографа, который остался на крыше вагона, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

Данных о пострадавших нет. На место происшествия выезжала аварийная бригада. Движение трамваев после случившегося было восстановлено в 14:24. В простой попал один трамвай.