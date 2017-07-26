У самарского трамвая на ходу сломался пантограф

В среду, 26 июля, в 13:36, в районе пересечения улиц Ставропольской и Советской в Самаре у трамвая, следовавшего по маршруту № 21 в направлении ул. Кабельной, произошел излом пантографа, который остался на крыше вагона, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.
Данных о пострадавших нет. На место происшествия выезжала аварийная бригада.
Движение трамваев после случившегося было восстановлено в 14:24. В простой попал один трамвай.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.