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ДТП Происшествия

У самарского трамвая на ходу сломался пантограф

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 июля, в 13:36, в районе пересечения улиц Ставропольской и Советской в Самаре у трамвая, следовавшего по маршруту № 21 в направлении ул. Кабельной, произошел излом пантографа, который остался на крыше вагона, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

Данных о пострадавших нет. На место происшествия выезжала аварийная бригада.

Движение трамваев после случившегося было восстановлено в 14:24. В простой попал один трамвай.

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