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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли ФК "Томь" - 0:1

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 июля, в очередном матче чемпионата ФНЛ "Крылья Советов" принимали на своем поле "Томь".

Фото: kc-camapa.ru

Счет был открыт на 29-й минуте. После подачи со штрафного мяч в сетку ворот "Крыльев" головой отправил Анте Пулжич - 0:1. Таким образом, рекордная для ФНЛ сухая серия голкипера самарцев Евгения Конюхова оборрвалась на отметке в 1448 минут.

За три минуты до перерыва на поле у "Крыльев" появился Сергей Корниленко, который заменил Дениса Ткачука. Стоит отметить, что для Корниленко эта встреча стала 150-й в составе волжан. По этому случаю после матча он получил памятную футболку с номером 150.

До конца встречи, несмотря на все старания, отыграться "Крыльям" не удалось. Наша команда терпит первое поражение в сезоне. Следующий матч подопечные Андрея Тихонова проведут 30 июля. На выезде самарцы сыграют с подмосковными "Химками". Начало поединка - в 17:00., сообщает официальный сайт клуба.

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