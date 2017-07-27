В с. Малая Царевщина прохожий нашел младенца под деревом

Полиция разыскивает мать, которая оставила новорожденную девочку на улице.
Как сообщили в областное ГУ МВД, утром 27 июля младенца обнаружил мужчина, гулявший с собакой. Он услышал детский плач, подошел поближе и увидел малыша, завернутого в красное махровое полотенце. Он лежал у дерева в 70 метрах от ул. Садовой в с. Малая Царевщина.
На место прибыли полицейские, младенца отвезли в больницу. Оказалось, что это новорожденная девочка.
"Ребенок находится в одной из больниц Самары. Девочка внешне здорова, по предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает", — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас сотрудники ОВД пытаются установить личность матери. Всех, кто что-либо знает о ней, просят обращаться по телефонам: 8 (84657) 2-13-78 или 020.
Последние комментарии
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.