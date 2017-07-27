В с. Малая Царевщина прохожий нашел младенца под деревом

Полиция разыскивает мать, которая оставила новорожденную девочку на улице.

Как сообщили в областное ГУ МВД, утром 27 июля младенца обнаружил мужчина, гулявший с собакой. Он услышал детский плач, подошел поближе и увидел малыша, завернутого в красное махровое полотенце. Он лежал у дерева в 70 метрах от ул. Садовой в с. Малая Царевщина.

На место прибыли полицейские, младенца отвезли в больницу. Оказалось, что это новорожденная девочка.

"Ребенок находится в одной из больниц Самары. Девочка внешне здорова, по предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает", — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас сотрудники ОВД пытаются установить личность матери. Всех, кто что-либо знает о ней, просят обращаться по телефонам: 8 (84657) 2-13-78 или 020.