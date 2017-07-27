Yota запускает новую линейку услуг для смартфона

Федеральный мобильный оператор Yota запускает новую линейку пакетов для смартфона. Теперь клиенты мобильного оператора смогут выбрать и купить только то, что им нужно.

Это первый подобный продукт на российском телеком-рынке, который позволяет клиентам самостоятельно определять наполнение пакета услуг.

"Мы отказались от традиционного подхода к предоставлению услуг, когда клиент получает вместе с необходимым ему количеством гигабайт навязанный пакет минут и SMS. Теперь в простом и понятном мобильном приложении каждый пользователь Yota может самостоятельно выбрать только то, что ему действительно нужно.

Достаточно всего четырех кликов и 30 секунд, чтобы создать свой пакет услуг с необходимым количеством минут, гигабайт, с безлимитным доступом к любимым приложениям, безлимитными или поштучными SMS", - говорит генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Новая линейка позволяет клиентам мобильного оператора выбрать отдельно необходимое им количество гигабайт, отдельно - пакет минут, подключить безлимитный доступ к приложениям самых популярных соцсетей и мессенджеров.

Минимальный пакет минут в Самарской области включает в себя 300 минут и стоит 200 рублей, максимальный - 5000 минут ценой в 1700 рублей.

В минимальный пакет трафика входит 1 Гб, в максимальный - 30 Гб. Цена пакета составляет от 50 до 300 рублей.

В число приложений, к которым клиенты могут купить безлимитный доступ, входят Facebook + Facebook Messenger, Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, Skype, Telegram, Viber и WhatsApp. Стоимость безлимитного доступа к одному приложению на месяц составляет от 10 до 20 рублей.

Например, пакет для пользователя, который мало говорит, но часто использует мобильный интернет и соцсети, в Самаре будет стоить 460 рублей в месяц. За эти деньги клиент получит 300 исходящих минут, 15 Гб, безлимитные Facebook + Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, "ВКонтакте" и Skype.

Если же пользователь предпочитает телефонные разговоры мессенджерам и серфингу в сети, то за 480 рублей в месяц в Самаре он может подключить 800 исходящих минут и 5 Гб.

Новый продукт Yota для смартфонов по-прежнему включает в себя:

- связь по России без лишних трат, стоимость услуг не меняется в поездках по стране;

- безлимитные звонки внутри сети Yota по России, вне зависимости от того, как долго длится разговор;

- полный контроль расходов в мобильном приложении Yota;

- федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G.