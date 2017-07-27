16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ремонт ул. Чапаевской в Самаре могут завершить к концу августа Завершен первый этап ремонта Южного моста Резидент технопарка разрабатывает интеллектуальные системы безопасности На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открыто движение по тоннелю Роскомнадзор заблокировал сайт самарского отделения кубинской Legato LLC, организовавшей детское онлайн-казино

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Yota запускает новую линейку услуг для смартфона

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати

Федеральный мобильный оператор Yota запускает новую линейку пакетов для смартфона. Теперь клиенты мобильного оператора смогут выбрать и купить только то, что им нужно.

Это первый подобный продукт на российском телеком-рынке, который позволяет клиентам самостоятельно определять наполнение пакета услуг.

"Мы отказались от традиционного подхода к предоставлению услуг, когда клиент получает вместе с необходимым ему количеством гигабайт навязанный пакет минут и SMS. Теперь в простом и понятном мобильном приложении каждый пользователь Yota может самостоятельно выбрать только то, что ему действительно нужно.

Достаточно всего четырех кликов и 30 секунд, чтобы создать свой пакет услуг с необходимым количеством минут, гигабайт, с безлимитным доступом к любимым приложениям, безлимитными или поштучными SMS", - говорит генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Новая линейка позволяет клиентам мобильного оператора выбрать отдельно необходимое им количество гигабайт, отдельно - пакет минут, подключить безлимитный доступ к приложениям самых популярных соцсетей и мессенджеров.

Минимальный пакет минут в Самарской области включает в себя 300 минут и стоит 200 рублей, максимальный -  5000 минут ценой в 1700 рублей.

В минимальный пакет трафика входит 1 Гб, в максимальный - 30 Гб. Цена пакета составляет от 50 до 300 рублей. 

В число приложений, к которым клиенты могут купить безлимитный доступ, входят Facebook + Facebook Messenger, Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, Skype, Telegram, Viber и WhatsApp.  Стоимость безлимитного доступа к одному приложению на месяц составляет от 10 до 20 рублей.

Например, пакет для пользователя, который мало говорит, но часто использует мобильный интернет и соцсети, в Самаре будет стоить 460 рублей в месяц. За эти деньги клиент получит 300 исходящих минут, 15 Гб, безлимитные Facebook + Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, "ВКонтакте" и Skype.

Если же пользователь предпочитает телефонные разговоры мессенджерам и серфингу в сети, то за 480 рублей в месяц в Самаре он может подключить 800 исходящих минут и 5 Гб.

Новый продукт Yota для смартфонов по-прежнему включает в себя:

- связь по России без лишних трат, стоимость услуг не меняется в поездках по стране;
- безлимитные звонки внутри сети Yota по России, вне зависимости от того, как долго длится разговор;
- полный контроль расходов в мобильном приложении Yota;
- федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Исаков 30 мая 2017 11:40 Ростелеком обеспечил техническую возможность видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в Самарской области

Оченень интересная информация.

Артем Ведунов 30 мая 2017 09:56 Ростелеком обеспечил техническую возможность видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в Самарской области

Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Фото на сайте

Комплексный ремонт ул. Чапаевской в Самаре

Комплексный ремонт ул. Чапаевской в Самаре

Ремонт региональной автомобильной дороги Волжский — Курумоч

Ремонт региональной автомобильной дороги Волжский — Курумоч

Волжское шоссе

Волжское шоссе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6