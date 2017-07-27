В краже машин с территории церкви в Самаре подозревают священнослужителя

Во время расследования уголовного дела о пропаже четырех машин с территории церкви на ул. Революционной в Самаре полиция вышла на след священнослужителя.
Напомним, в мае с территории церкви "Святой троицы" пропали четыре ВАЗовских машины, хозяева которых — пенсионеры 55-69 лет. Сообщение в полицию поступило лишь 31 мая.
После проведения проверки уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража в крупном размере".
По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемым по этому делу стал 57-летний священнослужитель, который имеет судимость за убийство. Удалось ли найти пропавшие машины, пока не известно.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.