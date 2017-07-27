В краже машин с территории церкви в Самаре подозревают священнослужителя

Во время расследования уголовного дела о пропаже четырех машин с территории церкви на ул. Революционной в Самаре полиция вышла на след священнослужителя.

Напомним, в мае с территории церкви "Святой троицы" пропали четыре ВАЗовских машины, хозяева которых — пенсионеры 55-69 лет. Сообщение в полицию поступило лишь 31 мая.

После проведения проверки уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража в крупном размере".

По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемым по этому делу стал 57-летний священнослужитель, который имеет судимость за убийство. Удалось ли найти пропавшие машины, пока не известно.