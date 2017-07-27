В губернии формируют делегацию для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов

В четверг, 27 июля, прошло заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений. Собравшиеся рассмотрели вопрос о ходе подготовки и участии делегации губернии в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Фестиваль состоится в Сочи с 14 по 21 октября и пройдет на площадке Олимпийского парка. К мероприятиям планируется привлечь 20 тыс. участников из 190 стран мира, 8 тыс. волонтеров, 200 общественных послов.

В рамках фестиваля пройдут художественные и научные выставки, открытые лекции, творческие мастер-классы.

В Самаре идет формирование региональной делегации, в которую войдут 125 человек. Также из губернии на форум отправится 90 волонтеров.

Как рассказал председатель комиссия по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений Дмитрий Камынин, каждая из региональных делегаций возьмет шефство над иностранными делегациями. За самарцами, скорее всего, закрепят Португалию и Восточный Тимор.

В Сочи также организуют презентационную выставку о достижениях Самарской области. Не исключено, что в культурной программе фестиваля выступят самарские артисты.