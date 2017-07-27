В губернии формируют делегацию для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов

В четверг, 27 июля, прошло заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений. Собравшиеся рассмотрели вопрос о ходе подготовки и участии делегации губернии в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
Фестиваль состоится в Сочи с 14 по 21 октября и пройдет на площадке Олимпийского парка. К мероприятиям планируется привлечь 20 тыс. участников из 190 стран мира, 8 тыс. волонтеров, 200 общественных послов.
В рамках фестиваля пройдут художественные и научные выставки, открытые лекции, творческие мастер-классы.
В Самаре идет формирование региональной делегации, в которую войдут 125 человек. Также из губернии на форум отправится 90 волонтеров.
Как рассказал председатель комиссия по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений Дмитрий Камынин, каждая из региональных делегаций возьмет шефство над иностранными делегациями. За самарцами, скорее всего, закрепят Португалию и Восточный Тимор.
В Сочи также организуют презентационную выставку о достижениях Самарской области. Не исключено, что в культурной программе фестиваля выступят самарские артисты.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.