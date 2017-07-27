В Сергиевском районе мужчину подозревают в попытке изнасиловать 81-летнюю женщину

Днем 23 июля в пос. Кутузовский Сергиевского района произошло ЧП: на 81-летнюю пенсионерку напал односельчанин.

По данным источника в правоохранительных органах, в своем доме он избил жертву, нанес ей травму головы, после чего пытался изнасиловать.

Кто его остановил, пока не известно. Однако мужчина задержан.

Уголовное дело после проверки 26 июля возбудили по факту покушения на изнасилование.