Сотрудница Похвистневского молодежного пансионата для инвалидов получила условный срок за 16 мошенничеств

В Похвистневе суд рассмотрел уголовное дело местной жительницы, которой вменяли 16 эпизодов мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, являясь сотрудником Похвистневского молодежного пансионата для инвалидов, женщина с 11 августа 2008 г. по 14 декабря 2016 г., используя служебное положение, убедила 16 потерпевших о необходимости получения начального профессионального образования по специальности "социальный работник". Якобы оно было необходимо для работы на занимаемых ими должностях в этом учреждении.
В связи с этим потерпевшие передали ей деньги на оплату обучения, которые сотрудница пансионата присвоила. Совокупный материальный ущерб составил 141,5 тыс. рублей.
Суд назначил женщине за 16 преступлений два года и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.
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Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.