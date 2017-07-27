16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вынесен приговор сторожу, который ударил полицейского, вызванного врачами Бывший начальник продслужбы Второй Общевойсковой армии приговорен к 7,5 годам лишения свободы со штрафом в 3 млн рублей Экс-начальник отдела мэрии Новокуйбышевска получил 3,5 года за мошенничество с землей Екатерине Пузиковой вынесли приговор и увеличили срок наказания Начальник и главбух Сызранского военного госпиталя выплатили фиктивной работнице более 1,2 млн рублей

Суды Происшествия

Сотрудница Похвистневского молодежного пансионата для инвалидов получила условный срок за 16 мошенничеств

ПОХВИСТНЕВО. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати

В Похвистневе суд рассмотрел уголовное дело местной жительницы, которой вменяли 16 эпизодов мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, являясь сотрудником Похвистневского молодежного пансионата для инвалидов, женщина с 11 августа 2008 г. по 14 декабря 2016 г., используя служебное положение, убедила 16 потерпевших о необходимости получения начального профессионального образования по специальности "социальный работник". Якобы оно было необходимо для работы на занимаемых ими должностях в этом учреждении.

В связи с этим потерпевшие передали ей деньги на оплату обучения, которые сотрудница пансионата присвоила. Совокупный материальный ущерб составил 141,5 тыс. рублей.

Суд назначил женщине за 16 преступлений два года и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Volonter RF 16 июля 2017 19:15 Расследование по фактам махинаций с земельным участком под автосалонами "Полада" перевели в Тольятти

Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности

Чук Геков 14 июня 2017 17:12 Александру Реймеру дали восемь лет колонии за хищение бюджетных средств и лишили воинского звания

Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?

Станислав Сухолёт 08 июня 2017 14:03 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!

Alexey Kalyagin 08 июня 2017 07:45 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.

Серега Шаров 07 июня 2017 17:55 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6