Сотрудница Похвистневского молодежного пансионата для инвалидов получила условный срок за 16 мошенничеств

В Похвистневе суд рассмотрел уголовное дело местной жительницы, которой вменяли 16 эпизодов мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, являясь сотрудником Похвистневского молодежного пансионата для инвалидов, женщина с 11 августа 2008 г. по 14 декабря 2016 г., используя служебное положение, убедила 16 потерпевших о необходимости получения начального профессионального образования по специальности "социальный работник". Якобы оно было необходимо для работы на занимаемых ими должностях в этом учреждении.

В связи с этим потерпевшие передали ей деньги на оплату обучения, которые сотрудница пансионата присвоила. Совокупный материальный ущерб составил 141,5 тыс. рублей.

Суд назначил женщине за 16 преступлений два года и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.