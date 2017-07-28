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В Абхазии разбился легкомоторный самолет под управлением самарского пилота, три человека погибли

СУХУМ. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Пицунде потерпел крушение легкомоторный прогулочный самолет, за штурвалом которого находился пилот из Самары, сообщает tass.ru со ссылкой на МВД Абхазии. В результате происшедшего погибли три человека — сам пилот и два его пассажира.

"Подробности произошедшего выясняются, предположительно, пилот не справился с управлением, и самолет рухнул в реку Бзыбь недалеко от Пицунды. Пицундское подразделение МЧС доставило погибших в морг", — сказал глава МЧС республики Лев Квициния.

В посольстве России в Абхазии сообщили, что все погибшие — россияне.

"Пилот и двое пассажиров самолета, по имеющейся у нас информации, — граждане России. Пассажиры — Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот — Александр Семенов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства", — сказал пресс-атташе посольства России Турал Джавадов.

Как рассказал источник во властных структурах республики, шестилетняя девочка, ее мать и отчим отдыхали в частной гостинице в Пицунде, однако мать из-за беременности отказалась от прогулки на самолете. Семья должна была лететь обратно в Москву в четверг, но решила продлить свой отдых до пятницы.

Прокуратура Гагрского района совместно с транспортной прокуратурой Абхазии устанавливают причины произошедшего. По информации пресс-службы МЧС Абхазии, прогулочный легкомоторный самолет принадлежал коммерческой фирме "Седьмое небо".

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