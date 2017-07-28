Ребенку, умершему в стоматологической клинике, ввели шесть препаратов

Умершему в самарской стоматологической клинике "Практик" пятилетнему мальчику ввели шесть препаратов, рассказал источник в правоохранительных органах.

Так внутривенно были введены Атропин, Супрастин, Преднизалон, Листенон и Пропофол, а через маску — Севоран. Однако эксперты указывают, что это нормальная практика.

"Методу, который использовался при лечении ребенка, уже около 30 лет", — подчеркивает адвокат клиники "Практик" Александр Лукинов.

Обычно в клинику родители приводят детей, которым не смогли оказать помощь в других стоматологических кабинетах — как правило, из-за страха перед врачами, поясняет адвокат. При этом принимают пациентов с пакетом анализов.

По словам, руководителя НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского, главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Минздрава России Игоря Молчанова, проведение стоматологических операций под общим наркозом широко распространено и является нормальной практикой.

"Сильный страх — показание для общего наркоза, — отмечает эксперт. — При этом предсказать реакцию организма на него сложно".

Однако, Игорь Молчанов подчеркивает, что смерти от наркоза редки, и гораздо больше шансов погибнуть от ошибок, например, хирургов.

"Из-за того, что СМИ раскручивают "горячие" факты смерти пациентов от наркоза, сейчас люди боятся анестезиологов больше, чем хирургов. Понятно, что в общественном сознании хирурги борются за жизни, а анестезиологи, что называется, при них. Но в современной медицине хирурги без анестезиологов — ничто, у них столько возможностей, сколько дает анестезиолог", — комментирует Молчанов.

Он также подчеркивает, что в каждой ситуации смерти от наркоза нужно разбираться отдельно и выяснять конкретные причины.

Сейчас клиника "Практик" не работает из-за следственных действий и траура, говорит Александр Лукинов. Следствие изучает должностные инструкции и проводит опросы свидетелей, по делу назначены экспертизы.