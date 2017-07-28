16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ребенку, умершему в самарской стоматологической клинике "Практик", ввели шесть препаратов В Абхазии разбился легкомоторный самолет под управлением самарского пилота, три человека погибли Плохое самочувствие пассажира авиарейса Самара - Бургас стало причиной незапланированной посадки самолета в Сочи В с. Малая Царевщина под деревом прохожий нашел младенца Утонувший в озере под Тольятти ребенок купался со сверстниками без присмотра взрослых

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Ребенку, умершему в стоматологической клинике, ввели шесть препаратов

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 337
Версия для печати

Умершему в самарской стоматологической клинике "Практик" пятилетнему мальчику ввели шесть препаратов, рассказал источник в правоохранительных органах.

Так внутривенно были введены Атропин, Супрастин, Преднизалон, Листенон и Пропофол, а через маску — Севоран. Однако эксперты указывают, что это нормальная практика.

Напомним, ребенок скончался в клинике 23 июля. Ребенок боялся предстоящих процедур, поэтому решено было лечить зубы во сне, под общим наркозом. По версии следствия, во время процедуры общего обезболивания и введения в состояние медикаментозного сна у него произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался. В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"Методу, который использовался при лечении ребенка, уже около 30 лет", — подчеркивает адвокат клиники "Практик" Александр Лукинов.

Обычно в клинику родители приводят детей, которым не смогли оказать помощь в других стоматологических кабинетах — как правило, из-за страха перед врачами, поясняет адвокат. При этом принимают пациентов с пакетом анализов.

По словам, руководителя НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского, главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Минздрава России Игоря Молчанова, проведение стоматологических операций под общим наркозом широко распространено и является нормальной практикой.

"Сильный страх — показание для общего наркоза, — отмечает эксперт. — При этом предсказать реакцию организма на него сложно".

Однако, Игорь Молчанов подчеркивает, что смерти от наркоза редки, и гораздо больше шансов погибнуть от ошибок, например, хирургов.

"Из-за того, что СМИ раскручивают "горячие" факты смерти пациентов от наркоза, сейчас люди боятся анестезиологов больше, чем хирургов. Понятно, что в общественном сознании хирурги борются за жизни, а анестезиологи, что называется, при них. Но в современной медицине хирурги без анестезиологов — ничто, у них столько возможностей, сколько дает анестезиолог", — комментирует Молчанов.

Он также подчеркивает, что в каждой ситуации смерти от наркоза нужно разбираться отдельно и выяснять конкретные причины.

Сейчас клиника "Практик" не работает из-за следственных действий и траура, говорит Александр Лукинов. Следствие изучает должностные инструкции и проводит опросы свидетелей, по делу назначены экспертизы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Лебедева 14 июля 2017 13:50 Следствие опросило пропавшую в Большой Глушице девушку

Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.

Лариса Suvorova (Стукалова) 29 июня 2017 07:57 После застолья в самарском кафе у восьми человек появились признаки пищевого отравления

Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.

Ксения Савина 28 июня 2017 15:13 В Самаре разыскивают пропавшего подростка

Найден. погиб. Соболезную родным и близким.

Глюконат Кальция 18 апреля 2017 12:12 После застолья в самарском кафе у восьми человек появились признаки пищевого отравления

Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?

Павел Иванов 11 апреля 2017 14:55 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.

Фото на сайте

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6