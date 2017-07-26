Следствие ищет других пострадавших в стоматологии, где погиб ребенок

Следствие ищет граждан, которым оказывалась ненадлежащая медицинская помощь в самарской стоматологической клинике "Практик", сообщает региональное управление Следственного комитета.

Деятельность частной клиники, расположенной на пр. Ленина, 16, проверяется в связи с гибелью пятилетнего мальчика во время медпроцедур.

Клиентам, оставшимся недовольными оказанными услугами, просят обращаться по телефонам 339-12-26, 339-12-20

Напомним, ребенок скончался в клинике 23 июля. По версии следствия, мальчик умер после процедуры общего обезболивания и введения в состояние медикаментозного сна - у него произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятий, мальчик скончался.

В тот же день Советским межрайонным СО СУ СК РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

25 июля дело передали в Отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК.