Следствие ищет других пострадавших в стоматологии, где погиб ребенок

Следствие ищет граждан, которым оказывалась ненадлежащая медицинская помощь в самарской стоматологической клинике "Практик", сообщает региональное управление Следственного комитета.
Деятельность частной клиники, расположенной на пр. Ленина, 16, проверяется в связи с гибелью пятилетнего мальчика во время медпроцедур.
Клиентам, оставшимся недовольными оказанными услугами, просят обращаться по телефонам 339-12-26, 339-12-20
Напомним, ребенок скончался в клинике 23 июля. По версии следствия, мальчик умер после процедуры общего обезболивания и введения в состояние медикаментозного сна - у него произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятий, мальчик скончался.
В тот же день Советским межрайонным СО СУ СК РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
25 июля дело передали в Отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК.
Последние комментарии
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.