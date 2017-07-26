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Стоматологическую клинику, в которой погиб ребенок, закрыли "по техническим причинам"

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стоматологическую клинику, "Практик" на пр. Ленина в Самаре, где 23 июля скончался пятилетний мальчик, закрыли.

Вчера на двери и детского, и взрослого отделения висело объявление, что клиника не работает по техническим причинам. Выяснить когда откроется учреждение не удалось — телефоны не отвечают.

Напомним, по данным регионального СУ СК, во время процедуры общего обезболивания и введения ребенка в состояние медикаментозного сна после инъекции нескольких препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), но, по данным СУ СК, подозреваемых по нему пока нет, так как еще не установлена точная причина смерти ребенка.

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