Стоматологическую клинику, в которой погиб ребенок, закрыли "по техническим причинам"

Стоматологическую клинику, "Практик" на пр. Ленина в Самаре, где 23 июля скончался пятилетний мальчик, закрыли.
Вчера на двери и детского, и взрослого отделения висело объявление, что клиника не работает по техническим причинам. Выяснить когда откроется учреждение не удалось — телефоны не отвечают.
Напомним, по данным регионального СУ СК, во время процедуры общего обезболивания и введения ребенка в состояние медикаментозного сна после инъекции нескольких препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), но, по данным СУ СК, подозреваемых по нему пока нет, так как еще не установлена точная причина смерти ребенка.
Последние комментарии
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.