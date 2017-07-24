Подозреваемым в деле о смерти пятилетнего пациента стоматологии стал врач реаниматолог-анестезиолог

В деле о гибели пятилетнего мальчика, которого родители привели в стоматологическую клинику лечить кариес, подозреваемым стал 32-летний врач реаниматолог-анестезиолог Александр Ш.
Напомним, 23 июля, в клинике на пр. Ленина,16 в Самаре скончался малолетний пациент.
По данным регионального СУ СК, во время процедуры общего обезболивания и введения ребенка в состояние медикаментозного сна после введения нескольких препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.
По адресу пр. Ленина,16 работают две стоматологических клиники, принадлежащие самарскому ООО "Практика" и его дочернему предприятию, зарегистрированному в Саратове, ООО "Самара-Практика". Последнее показало за 2015 г. более чем 14-миллионную прибыль.
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?