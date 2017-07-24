Подозреваемым в деле о смерти пятилетнего пациента стоматологии стал врач реаниматолог-анестезиолог

В деле о гибели пятилетнего мальчика, которого родители привели в стоматологическую клинику лечить кариес, подозреваемым стал 32-летний врач реаниматолог-анестезиолог Александр Ш.

Напомним, 23 июля, в клинике на пр. Ленина,16 в Самаре скончался малолетний пациент.

По данным регионального СУ СК, во время процедуры общего обезболивания и введения ребенка в состояние медикаментозного сна после введения нескольких препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.

По адресу пр. Ленина,16 работают две стоматологических клиники, принадлежащие самарскому ООО "Практика" и его дочернему предприятию, зарегистрированному в Саратове, ООО "Самара-Практика". Последнее показало за 2015 г. более чем 14-миллионную прибыль.