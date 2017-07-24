В стоматологическом кабинете в Самаре скончался пятилетний ребенок

Утром в воскресенье, 23 июля, по предварительным данным, в стоматологическом кабинете в Самаре стало плохо мальчику в возрасте около 5 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, врачи вызвали "скорую", пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось. Он скончался до приезда бригады "03".

Причины случившегося с ребенком пока неизвестны.