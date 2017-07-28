В Самаре реконструируют старинную крепостную башню

В Самаре восстановят деревянную крепостную башню на пересечении ул. Кутякова и ул. Водников, сообщается на сайте госзакупок.
Помимо самой башни планируется возвести пристрой, крыльцо и кузницу, что создаст таким образом историко-культурную зону вокруг башни.
Максимальная стоимость всех работ оценивается в 9,9 млн рублей.
По техзаданию все строительные работы должны быть завершены в течение четырех месяцев с момента заключения контракта.
Последние комментарии
Было бы удобно, если бы вы приводили ссылку на сайт гос. для таких новостей...
Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?
Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?
Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.
Ну вот реальная организация и реальная подвижка.