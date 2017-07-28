В Самаре реконструируют старинную крепостную башню

В Самаре восстановят деревянную крепостную башню на пересечении ул. Кутякова и ул. Водников, сообщается на сайте госзакупок.

Помимо самой башни планируется возвести пристрой, крыльцо и кузницу, что создаст таким образом историко-культурную зону вокруг башни.

Максимальная стоимость всех работ оценивается в 9,9 млн рублей.

По техзаданию все строительные работы должны быть завершены в течение четырех месяцев с момента заключения контракта.