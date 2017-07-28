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Архитектура Культура

В Самаре реконструируют старинную крепостную башню

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре восстановят деревянную крепостную башню на пересечении ул. Кутякова и ул. Водников, сообщается на сайте госзакупок.

Фото: zakupki.gov.ru

Помимо самой башни планируется возвести пристрой, крыльцо и кузницу, что создаст таким образом историко-культурную зону вокруг башни.

Максимальная стоимость всех работ оценивается в 9,9 млн рублей.

По техзаданию все строительные работы должны быть завершены в течение четырех месяцев с момента заключения контракта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Bocov Peter 17 июля 2017 09:00 В Самаре реконструируют фонтан у памятника "Красное знамя" на ул. Красноармейской

Было бы удобно, если бы вы приводили ссылку на сайт гос. для таких новостей...

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2017 10:12 Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса

Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?

Юрий Никитин 06 апреля 2017 22:07 Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса

Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?

Dmitry Lakotsenin 06 апреля 2017 13:18 Почти 70% самарцев против установки памятного знака чехословацким легионерам

Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 06:39 Дом-музей Фрунзе к ЧМ-18 за 3,2 млн руб. отреставрирует "НПУ Самарареставрация"

Ну вот реальная организация и реальная подвижка.

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