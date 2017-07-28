В Самаре столкнулись легковушка и "скорая" с беременной женщиной

В четверг, 27 июля, в шестом часу вечера в районе перекрестка ул. Победы и Калинина в Самаре произошло ДТП с участием машины скорой помощи.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах, "скорая" из Отрадного, в которой медики перевозили в лечебное учреждение беременную женщину в возрасте около 39 лет, столкнулся с легковым автомобилем.
После аварии на помощь коллегам прибыл экипаж самарской "скорой", на которой беременную довезли до медучреждения.
Как пишут очевидцы в соцсетях, легковушка Renault не уступила дорогу скорой помощи, ехавшей со спецсигналами.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.