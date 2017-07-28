В Самаре столкнулись легковушка и "скорая" с беременной женщиной

В четверг, 27 июля, в шестом часу вечера в районе перекрестка ул. Победы и Калинина в Самаре произошло ДТП с участием машины скорой помощи.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах, "скорая" из Отрадного, в которой медики перевозили в лечебное учреждение беременную женщину в возрасте около 39 лет, столкнулся с легковым автомобилем.

После аварии на помощь коллегам прибыл экипаж самарской "скорой", на которой беременную довезли до медучреждения.

Как пишут очевидцы в соцсетях, легковушка Renault не уступила дорогу скорой помощи, ехавшей со спецсигналами.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.