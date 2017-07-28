Общественные советы активно меняют Сызранский район к лучшему

Деятельность общественных советов Сызранского района показывает, как много в жизни зависит от неравнодушного отношения и усилий каждого жителя. Активисты проводят десятки акций, меняя к лучшему мир вокруг.

Жители Сызранского района с заботой и любовью относятся к родной земле, понимая, что любовь выражается в поступках, а не в словах. Вот почему местные общественные советы — одни из самых активных в области. Их задача — привлечь общественность к обсуждению важных вопросов жизни населенных пунктов, контролировать работу органов местного самоуправления и сообща заниматься благоустройством села, а также проводить патриотические акции, направленные на воспитание молодежи. И с этой миссией они отлично справляются.

13 апреля 2017 года молодежный совет появился в п. г. т. Балашейка Сызранского района. И пусть возраст этой общественной организации невелик, молодым активистам, вошедшим в ее состав, уже есть чем похвастаться. Самый значимый их проект — восстановление парка ДК "Юность". Совместно с администрацией района молодые люди провели большую работу, и теперь ухоженный парк радует посетителей. В нем также подготовили площадку для асфальтовой роликовой дорожки и установили детскую игровую площадку.

Кроме того, активисты организуют субботники, интересные концерты для односельчан. Важным делом стало и восстановление памятника летчикам вертолета Ми-24, погибшим вблизи Балашевки в 1997 году. А к 9 Мая вместе со старшеклассниками молодежный совет провел еще одну акцию, посадив на территории поселка несколько десятков молодых деревьев.

В 2016 году был создан общественный совет при администрации поселения Старая Рачейка. В него вошли уважаемые люди поселения, которые, совместно с администрацией и главой сельского поселения И. А. Стулковым осуществляют важнейшие проекты. Среди них и акции по благоустройству села. Так, во время первых субботников, организованных общественниками, жители села навели порядок на сельском погосте и в мемориальном комплексе "Братская могила воинов, умерших от ран в госпитале № 3275 Старой Рачейки", а также на территории местного храма. А во время акции "Всероссийский день посадки леса" учащиеся школы, педагоги, представители общественности, администрация села и Рачейского лесхоза посадили березовую аллею у памятника погибшим воинам-землякам.

В ноябре 2016 года активисты отремонтировали шесть пешеходных мостиков через речку Рачейку, которая делит село на две части. В акции приняли участие активные жители села. Еще одно дело, с которым справились общественники и жители села, — ремонт сельского рынка.

По традиции, ежегодно 12-го июня в День России в Старой Рачейке проходит празднование Дня села под названием "Сельская околица". К празднику сельчане в очередной раз подготовились: сделали и покрасили новую изгородь вокруг сельского Дома культуры.

Не забывают в совете и о воспитании молодежи. В одной из акций — "Чистая улица" — поучаствовали школьники, которые вместе со взрослыми убирали родное село и учились деятельной любви к малой родине. Закончив наводить порядок, школьники отправились на экскурсию в Сызрань, в конце которой для них организовали чаепитие.

Общественные организации всего района всегда следуют девизу "Если любишь родной дом — наведи порядок в нем".