В Волгу выпустили более полумиллиона мальков стерляди

В июле в течение двух дней в Волгу заселили более 554 тыс. молодых особей стерляди.
Как сообщают в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, мальки, весом от одного до трех граммов, очень хрупкие и требуют крайне осторожного обращения. Чтобы рыба не испытывала стресса, для ее выпуска специально выбрали хорошую погоду. Организовали акцию сотрудники единственного в России тольяттинского экспериментального плавучего рыбоводного завода.
Стерлядь относится к осетровым породам рыб и является исчезающим видом, запрещенным к вылову. В последний раз в Волгу в границах Самарской области выпускали рыбу осенью 2016 года. Тогда выпустили 250 тыс. мальков сазана и толстолобика.
Последние комментарии
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !