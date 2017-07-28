Самарский велосипедист Евгений Прохоров получил "серебро" Сурдлимпийских игр

В Самсуне (Турция) состоялись заключительные соревнования по велоспорту в рамках летних Сурдлимпийских игр (спорт глухих). В гонке-критериум на 50 километров вторым финишировал гонщик Самарской области Евгений Прохоров (СДЮШОР № 15, тренер — А.В.Личман).

Соревнования по велоспорту на Сурдлимпийских игр окончены. По их итогам представители Самарской области выиграли 2 золота (Илья Гутенев — спринт на 1000 метров, Ксения Калибина — кросс-кантри), 1 серебро (Евгений Прохоров — гонка-критериум на 50 км), 2 бронзы (Александра Евдокимова — индивидуальная гонка на 70 км, Илья Кудрин — кросс-кантри).

В Сурдлимпиаде также принимали участие велосипедисты Федор Панчук, Иван Панчук, Дмитрий Старостин. В состав российской делегации входили И. Ф. Пестов (старший тренер сборной РФ по велоспорту), К. И. Пестов (тренер сборной РФ по велоспорту).

На данный момент в активе спортсменов Самарской области 8 медалей Сурдлимпийских игр: 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. Закрытие Игр состоится 30 июля, сообщает министерство спорта Самарской области.