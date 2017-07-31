В Самаре ликвидировали пожар на ул. Галактионовской

В воскресенье, 30 июля, в 20:38, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Галактионовской в Ленинском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горели домашние вещи на площади 15 кв. м.

В их тушении участвовали 39 человек, которые использовали девять единиц техники. Пожар был ликвидирован в 20:57.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.