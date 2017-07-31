Крупный пожар ликвидировали в Октябрьском районе Самары

В воскресенье, 30 июля, в 19:09, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома и надворных построек на ул. Днепростроевской в Октябрьском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 200 кв. м. В его тушении участвовали 35 человек, которые использовали восемь единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:05.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.