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Пожары Происшествия

Крупный пожар ликвидировали в Октябрьском районе Самары

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 июля, в 19:09, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома и надворных построек на ул. Днепростроевской в Октябрьском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 200 кв. м. В его тушении участвовали 35 человек, которые использовали восемь единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:05.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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Последние комментарии

Павел Ильин 22 июня 2017 16:19 В Самаре 40 человек тушили пенопластовый утеплитель в цехе на Заводском шоссе

Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.

Павел Ильин 28 мая 2017 06:11 В Тольятти пожарный поезд и 133 человека тушили цех по покраске пластика

Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог

Виктор Пустосмехов 21 января 2017 11:16 При пожаре в подвале дома на Ташкентской два человека надышались дымом

Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 14:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 06:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

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