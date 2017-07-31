Игорь Станкевич посетил Богатовский район

В пятницу, 28 июля, депутат Государственной думы РФ Игорь Станкевич с рабочим визитом посетил Богатовский район.
В ходе визита он ознакомился с ходом капитального ремонта школы в с. Беловка и осмотрел новую универсальную спортивную площадку, расположенную возле образовательного учреждения.
Для Игоря Станкевича была проведена подробная экскурсия с указанием всех видов выполненных работ, а также планов на последующий год, когда ремонт будет завершен.
Депутат Госдумы побеседовал с главой Владиславом Туркиным, представителем подрядной организации и сотрудниками образовательного учреждения. Игорь Станкевич отметил высокое качество выполнения работ и важность завершения ремонта в заявленные сроки.
В программу визита входила также встреча воспитанниками военно-патриотического клуба "Гвардия".
Игорь Станкевич давно интересуется деятельностью клуба и оказывает им посильную помощь. В этот раз он привез в подарок несколько комплектов горного снаряжения. Курсанты же подготовили для депутата показательные выступления по рукопашному бою и устроили мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова.
Также Игорь Станкевич вручил благодарственное письмо депутата Государственной думы РФ главе личного подсобного хозяйства Андрею Жирнову. Уже много лет фермер занимается сыроварением и на данный момент может переработать 10 тонн молока в сутки.
Андрей Жирнов продемонстрировал производственные помещения и рассказал о технологии. Совсем недавно фермер стал заниматься рыбоводством — разведением осетров в установках замкнутого водоснабжения.
Игорь Станкевич очень заинтересовался процессом и пообещал помочь с оформлением документов на получение грантовой поддержки из федерального бюджета.
Последние комментарии
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.
Развалил Кашмир и свалил.
Макридин??? Не дай Бог!