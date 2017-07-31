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Муниципалитеты Власть и политика

Игорь Станкевич посетил Богатовский район

БОГАТОЕ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 июля, депутат Государственной думы РФ Игорь Станкевич с рабочим визитом посетил Богатовский район.

В ходе визита он ознакомился с ходом капитального ремонта школы в с. Беловка и осмотрел новую универсальную спортивную площадку, расположенную возле образовательного учреждения.

Для Игоря Станкевича была проведена подробная экскурсия с указанием всех видов выполненных работ,  а также планов на последующий год, когда ремонт будет завершен.

Депутат Госдумы побеседовал с главой Владиславом Туркиным, представителем подрядной организации и сотрудниками образовательного учреждения. Игорь Станкевич отметил высокое качество выполнения работ и важность завершения ремонта в заявленные сроки.

В программу визита входила также встреча воспитанниками военно-патриотического клуба "Гвардия".

Игорь Станкевич давно интересуется деятельностью клуба и оказывает им посильную помощь. В этот раз он привез в подарок несколько комплектов горного снаряжения. Курсанты же подготовили для депутата показательные выступления по рукопашному бою и устроили мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова.

Также Игорь Станкевич вручил благодарственное письмо депутата Государственной думы РФ главе личного подсобного хозяйства Андрею Жирнову. Уже много лет фермер занимается сыроварением и на данный момент может переработать 10 тонн молока в сутки.

Андрей Жирнов продемонстрировал производственные помещения и рассказал о технологии. Совсем недавно фермер стал заниматься рыбоводством — разведением осетров в установках замкнутого водоснабжения.

Игорь Станкевич очень заинтересовался процессом и пообещал помочь с оформлением документов на получение грантовой поддержки из федерального бюджета.

Гид потребителя

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