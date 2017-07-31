Мэрия Самары отклонила проект межевания участка ул. Алма-Атинской, разработанный владельцами расположенных на ней гостиниц и кафе, пишет "Самарское обозрение".

Ул. Алма-Атинская сегодня плотно застроена различными объектами коммерческой недвижимости развлекательного и сервисного характера. Владельцами их выступают представители ряда этнических групп. Эти постройки размещены на землях, ранее относившихся к дачному массиву и предназначенных под садоводство. Многие годы здания оставались не оформленными юридически и по сути незаконными.

В 2013 г. правительство Самарской области решило модернизировать ул. Алма-Атинскую. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г. ее планировали расширять до четырех полос. Предполагалось, что часть территорий, занимаемых различными заведениями, будет изъята, поскольку находится в створе красных линий. В администрации Самары "СО" сообщали, что речь идет об изъятии для государственных нужд 82 участков.

Планы города напрямую задевали интересы владельцев объектов недвижимости, расположенных вдоль улицы. Группа собственников попыталась найти способ сохранить свой бизнес. Они предложили подготовить за свой счет проект планировки и межевания территории по ул. Алма-Атинской от Московского шоссе до ул. Стара-Загора и получили на это разрешение в апреле 2015 года. С октября по ноябрь 2016 г. состоялись публичные слушания по готовому проекту. 10 ноября 2016 г. администрация Кировского внутригородского района Самары, проводившая слушания, опубликовала их результаты. В связи с отсутствием отрицательных мнений в адрес проекта его рекомендовали поддержать в представленной редакции. Проект предполагал, что ширина дорожного полотна составит 14 м, тротуаров и велодорожек — 3 м. Предусматривалось размещение газопровода, водопровода, кабеля освещения, ливневой канализации. Участки, на которых расположены объекты бизнеса, при этом оставались нетронутыми, и необходимость в их изъятии отпадала. Предусматривалось и благоустройство территории.

Однако, как пишет издание, в итоге чиновники отвергли предлагаемый им сценарий. На совещании в мэрии Самары, прошедшем в начале июля 2017 г., глава города Олег Фурсов однозначно высказался против сужения красных линий, поскольку это невыгодно для развития города.

Одновременно с этим стало известно, что документацию по планировке территории для размещения ул. Алма-Атинской отклонили. Соответствующее постановление администрации Самары опубликовано 8 июля 2017 года. Городские власти также рекомендовали направить документацию в департамент градостроительства на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения по его результатам. Согласно тексту ответа на запрос "СО", администрацию не устроило то, что створ красных линий составлял лишь 40 метров — минимальная ширина, предусмотренная СНиП 2.07.01.89. По мнению властей, при вероятной реконструкции ул. Алма-Атинской и строительстве съездов с нее (а такой сценарий достаточно реален, учитывая значимость дороги как "поперечника", связывающего транспортные потоки между ул. Стара-Загора, пр. Карла Маркса и Московским шоссе) нужно как минимум 100 метров.

"Кроме того, в представленном чертеже проекта межевания не указаны линии отступа от красных линий, а также охранные зоны водопровода и газопровода. Поэтому проект направлен на доработку", — прокомментировали изданию в мэрии.

Представитель инициативной группы собственников объектов на ул. Алма-Атинской Аргирис Гарагашев убежден, что их проект полностью соответствует требованиям законодательства. "Алма-Атинская улица является магистралью районного значения регулируемого движения, створ красных линий должен составлять 40-80 м. Мы уложились в эти рамки". Отдельно подчеркивают инициаторы проекта, что он предусматривает расширение дороги до четырех полос вместо существующих двух.

Владельцы недвижимости уже пожаловались в прокуратуру на администрацию. "Наш проект отклонили с нарушением процедуры, установленной законом. В соответствии с Градостроительным кодексом, на основании которого действуют административный регламент и стандарты предоставления государственных услуг, решение должны были принять намного раньше, — подчеркивает Аргирис Гарагашев. — Решение по такого рода проектам требует 14 дней с момента завершения публичных слушаний и опубликования протокола по ним. Слушания завершились 11 ноября 2016 г., однако никаких действий не предпринималось администрацией до последнего времени".

Эксперты "СО" сомневаются, что в сложившихся обстоятельствах собственникам объектов на ул. Алма-Атинской удастся договориться с администрацией. По мнению начальника юридического управления ООО "Самкорп" Анны Шухровой, высок риск изъятия земель. "На законодательном уровне предусмотрена возможность изъятия земель для размещения объектов транспорта и путей сообщения. Она регулируется постановлением правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса", — пояснила Шухрова. — Если правообладатели посчитают решение об изъятии противоречащим законодательству, они могут обжаловать решение в суде. Но, полагаю, в данном случае это не приведет к желаемому результату, видимые основания для отмены решения об изъятии отсутствуют".

В министерстве строительства Самарской области подтвердили, что, согласно СНиП 2.07.01.89, ширина магистральных улиц в красных линиях принимается от 40 до 80 м. Однако существует и другой документ, который следует принимать во внимание, подчеркнули в ведомстве. Это рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, разработанные Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Минстроя России в 1992 году. Согласно им, ширина магистральных улиц в красных линиях в крупных городах принимается от 50 до 75 м.

"Министерство полагает, что сужение красных линий ул. Алма-Атинской до минимально возможного в дальнейшем будет препятствовать ее реконструкции, — сообщили в минстрое. — А также оно помешает развитию транспортных сетей между жилыми, промышленными районами и центром города и способно представлять угрозу безопасности дорожного движения". Именно этой аргументацией минстрой и обосновал свое негативное отношение к инициативе бизнесменов с "Алмаатинки".