Силовики заинтересовались исполнением контракта на строительство забора аэропорта Курмоч

УФСБ по Самарской области получило информацию о возможной причастности ЗАО "Компания Безопасность" к исчезновению средств федерального бюджета, выделенных на реконструкцию периметрового ограждения в аэропорту Курумоч. Деньги выделялись в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России в 2010–2020 годах".
Установлено, что строительно-монтажные работы осуществлялись по договору между ЗАО и заказчиком ФГУП "Администрация гражданских аэропортов". Стоимость контракта составляла более 115,8 млн рублей.
В соответствии с проектом, нужно было демонтировать старое и построить новое металлическое сетчатое ограждение протяженностью 18,4 тыс. метров.
С сентября 2015 по апреля 2016 г. ЗАО предоставило документы о выполнении работ, а именно о строительстве оцинкованных секций решетчатого ограждения с двойным козырьком и горизонтальным противоподкопом длиной 18,2 тыс. м и установку армированной колючей ленты. Общая стоимость по документам — 101,37 млн рублей.
22-23 ноября 2016 г. спецкомиссия выполнила геодезическую съемку и выяснила, что длина забора составляет 17 222,6 метра. Силовики считают, что таким образом было оплачено 6 млн 237 тыс. руб. за невыполненные работы. Именно в такую сумму оценен нанесенный бюджету РФ ущерб.
Материалы были переданы в транспортную полицию.
Как пояснили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ПФО, более подробную информацию силовики пока не могут предоставить.
Напомним, ранее ФСБ выявила поставку некачественного генератора в Курумоч.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.