Суд рассмотрит претензии прокуратуры к экс-главе дептранса Самары Войничу

В пятницу, 28 июля, судья Железнодорожного района Самары Лидия Кривоносова начала судебное заседание по полученному административному делу, возбужденному прокурором Самары в отношении экс-главы департамента транспорта Самары Дмитрия Войнича.
Претензии к Войничу как к должностному лицу квалифицированы по ст. 15.15.10 КоАП "Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств". Поскольку Войнич в 2017 г. покинул свой пост, то в суд явился не он, а представитель ответчика.
Как стало известно в суде, силовики считают: в 2015 г. Войнич заключил с нарушением муниципальный контракт с ЗАО "Межрегиональная лизинговая компания" на поставку нескольких десятков единиц общественного транспорта. При этом средства на контракт не были заложены в бюджете. Сумма контракта составляла более 700 млн руб., а срок исполнения — до 2020 года.
Нарушения выявила Счетная палата, ведомство поддержала прокуратура. Также известно, что это нарушение — не единственное, найденное при проверке контрактов, подписанных экс-чиновником.
"Эти нарушения и привели к его уходу", — неофициально заявили источники Волга Ньюс в суде.
Судья Лидия Кривоносова решение по административному делу не вынесла, а передала его на рассмотрение в суд Самарского района.
Последние комментарии
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.
Развалил Кашмир и свалил.
Макридин??? Не дай Бог!