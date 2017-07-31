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Муниципалитеты Власть и политика

Суд рассмотрит претензии прокуратуры к экс-главе дептранса Самары Войничу

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 июля, судья Железнодорожного района Самары Лидия Кривоносова начала судебное заседание по полученному административному делу, возбужденному прокурором Самары в отношении экс-главы департамента транспорта Самары Дмитрия Войнича.

Претензии к Войничу как к должностному лицу квалифицированы по ст. 15.15.10 КоАП "Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств". Поскольку Войнич в 2017 г. покинул свой пост, то в суд явился не он, а представитель ответчика.

Как стало известно в суде, силовики считают: в 2015 г. Войнич заключил с нарушением муниципальный контракт с ЗАО "Межрегиональная лизинговая компания" на поставку нескольких десятков единиц общественного транспорта. При этом средства на контракт не были заложены в бюджете. Сумма контракта составляла более 700 млн руб., а срок исполнения — до 2020 года.

Нарушения выявила Счетная палата, ведомство поддержала прокуратура. Также известно, что это нарушение — не единственное, найденное при проверке контрактов, подписанных экс-чиновником.

"Эти нарушения и привели к его уходу", — неофициально заявили источники Волга Ньюс в суде.

Судья Лидия Кривоносова решение по административному делу не вынесла, а передала его на рассмотрение в суд Самарского района.

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