В Приволжском районе мальчик умер от удара током

В Приволжском районе 30 июля произошел несчастный случай.

По данным источника в правоохранительных органах, мальчик 2010 года рождения около 20:00 получил смертельный удар током. Предполагается, что он пытался залезть на трансформаторную будку и схватился за контактный изолятор.

Ведется проверка всех обстоятельств произошедшего, уголовное дело не возбуждалось.