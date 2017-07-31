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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Приволжском районе мальчик умер от удара током

ПРИВОЛЖЬЕ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе 30 июля произошел несчастный случай.

По данным источника в правоохранительных органах, мальчик 2010 года рождения около 20:00 получил смертельный удар током. Предполагается, что он пытался залезть на трансформаторную будку и схватился за контактный изолятор.

Ведется проверка всех обстоятельств произошедшего, уголовное дело не возбуждалось.

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